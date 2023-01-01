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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

السبت 08 يوليو 2023 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم السبت، استشهاد ثلاثة شبان من نابلس ورام الله، ووقوع عشرات الإصابات في الضفة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":                                               

استشهاد 3 شبان من نابلس وعارورة وعشرات الإصابات في الضفة

الرئيس يؤكد أهمية وجود حراك عربي ودولي لإنهاء الاحتلال

اشتية: إسرائيل تدفع بالسلطة الوطنية للانهيار

الاحتلال يبلغ "المحكمة العليا" برفض إخلاء "حوميش"

العدوان على جنين ومخيمها يرفع شعبية نتنياهو

"الأشغال" تواصل العمل في مخيم جنين لإصلاح وإعمار ما دمره الاحتلال

الاحتلال يعتدي على المشاركين في وقفة داعمة لعائلة صب لبن ويقتحم الأقصى

شهوة القتل الاحتلالي تعدم شابين في نابلس

"الأيام":
الاحتلال يغتال مقاومين في نابلس خلال تسلل واقتحام للبلدة القديمة

استشهاد شاب خلال قمع الاحتلال مسيرة في قرية أم صفا ضد الاستيطان

بلدية الاحتلال توصي بالمصادقة على إقامة مئات الوحدات الاستيطانية بالقدس

الاحتلال استخدم مسيرات انتحارية ضد مخيم جنين

المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم ويقيمون بؤرة استيطانية جديدة ويحرقون مسكنا

حكومة الاحتلال ترفض إخلاء البؤرة الاستيطانية "حوميش"

وقفة تضامنية مع عائلة غيث صب لبن بالبلدة القديمة ضد قرار إخلائها

غالانت يشكر واشنطن لدعمها عمليات الجيش الإسرائيلي

"القدس":

3 شهداء في نابلس ورام الله

المصادقة على بناء "1213" وحدة في مستوطنة "غيلو"

ملايين النازحين من وإلى أوكرانيا

مداهمات واعتقالات وهدم واعتداءات للمستوطنين

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

واشنطن تسعى سرا لمد شارع يربط عواصم عربية بميناء حيفا

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