طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت 2023-07-08، أن يكون الجو حار نسبياً الى حار حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة: يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: 2023-07-09

يكون الجو حار نسبياً الى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى اعلى من المعدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.