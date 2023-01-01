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الولايات المتحدة توافق على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية.. روسيا تعلق

السبت 08 يوليو 2023 01:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة توافق على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية.. روسيا تعلق



وكالات/سما/

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة عن موافقته على تسليم أوكرانيا قنابل عنقودية.

وتعترف الولايات المتحدة بأن استخدام مثل هذه القذائف يحمل مخاطر على السكان المدنيين، لذلك أرجأت واشنطن قرار نقلها.

في الوقت نفسه، يزعم البيت الأبيض أن أوكرانيا ستستخدم الذخائر العنقودية على أراضيها، بشكل يقلل من المخاطر التي يتعرض لها سكانها.

تعليق رسمي من روسيا على إعلان واشنطن تزويد كييف بالقنابل العنقودية المحظورة

أكد النائب في مجلس الدوما الروسي عن القرم، سيرغي تسيكوف، أن استخدام القنابل العنقودية الأمريكية في أوكرانيا يمكن أن يتسبب بموت جماعي للسكان المدنيين.

وقال تسيكوف لوكالة أنباء "نوفوستي" إن "استخدام الذخائر العنقودية الأمريكية في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين"، معبرا عن أمله في "أن تعمل قواتنا المسلحة على تدمير هذه الذخائر قبل المباشرة باستخدامها".

وكما أكد الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اليوم السابق، فإن نقل واشنطن لمثل هذه الأسلحة إلى كييف سيكون خطوة أخرى نحو تصعيد الصراع.

والقنابل العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، لكن الولايات المتحدة وأوكرانيا لم تنضم إليها.

وأرسلت موسكو مذكرة إلى دول الناتو الربيع الماضي، بسبب نقل أسلحة إلى أوكرانيا. وأشارت روسيا مرارا إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة إلى كييف ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

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