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أسرى الجهاد ينفون وجود بيان تحريضي ضد مقرات السلطة الفلسطينية

السبت 08 يوليو 2023 12:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسرى الجهاد ينفون وجود بيان تحريضي ضد مقرات السلطة الفلسطينية



رام الله/سما/

اصدرت الهيئة القياية لحركة الجهاد الاسلامي في سجون الاحتلال مساء اليوم الجمعة بيانا نفت فيه ما يتم تداوله عن الاجهزة الأمنية برام الله حول ادعاء وجود بيان داخلي وتحريض من قبل الهيئة للمجاهدين في الضفة بمواجهة مقرات الأجهزة الأمنية.

وقالت الهيئة القياية لحركة الجهاد الاسلامي في بيانها: "  في ظل ما يتم تداوله عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية برام الله على خلفية إدعاء وجود بيان داخلي وتحريض من الهيئة القيادية وأسرى حركة الجهاد الإسلامي للمجاهدين في الضفة لمهاجمة مقرات الأجهزة الأمنية في القرى والبلدات الفلسطينية، نؤكد على ما يلي:

1. ننفى صدور مثل هذا البيان، وإن هذا الإدعاء ليس من عقيدة ونهج وسلوك حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأن أي بيان أو إدعاء يحرض على الفتنة وشق الصف الفلسطيني هو بيان مدسوس من الاحتلال وأعوانه.

2. دعوة حركة الجهاد الإسلامي كانت وما زالت هي الوحدة ورص الصفوف ونبذ الخلافات، ومقاومة الاحتلال الصهيوني في كل مكان من أرض فلسطين.

#الجهاد الاسلامي

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