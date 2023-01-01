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نقابة الموظفين بغزة ترفض استمرار تأخير صرف الرواتب

الجمعة 07 يوليو 2023 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الموظفين بغزة ترفض استمرار تأخير صرف الرواتب



غزة/سما/

أعربت نقابة الموظفين في قطاع غزة، عن رفضها القاطع لاستمرار تأخير صرف رواتب الموظفين، مُطالبةً لجنة متابعة العمل الحكومي بصرفها بأسرع وقت.

وأكّدت في بيان لها نشرته عبر صفحتها على فيسبوك مساء اليوم، "أنّها "ستلجأ لكل الأساليب وستطرق كل الأبواب من أجل تحصيل حقوقهم، وتحقيق العيش الكريم لهم ولأسرهم"، معبرةً عن رفضها المطلق لأي حديث عن تخفيض نسبة الصرف الحالية، مهما كانت الظروف.


وفيما يلي نص البيان كاملًا:

 

نقابة الموظفين تبرق بتحية عز وشرف وشموخ للمقاومين الأبطال في مخيمات ومدن وقرى ضفتنا الشامخة، خاصة في مخيم جنين، هؤلاء الأفذاذ الذين لقنوا الاحتلال أقسى الدروس، وأجبروه على الانسحاب خائبا مهزوما يجر أذيال الخيبة والذل.


كما نترحم على أرواح الشهداء الأبطال وآخرهم شهيدي نابلس الذين نقشوا بدمائهم الطاهرة أبهى صورة لطريق التحرير والشرف.

إن نقابة الموظفين في القطاع العام تعتبر أن تعزيز صمود شعبنا وموظفيه هو تعزيز لمقاومتنا الصامدة في وجه الاحتلال في كل أماكن تواجده، خاصة في قطاع غزة الصامد الذي يواجه الحصار وعربدة الاحتلال.


إننا في النقابة، ندرك حجم المؤامرة على المقاومة وعلى قطاع غزة الذي يحتضنها، والذي يعاني من سياسة ممنهجة في الإفقار والتقتير في خطة بطيئة تهدف لقتل إرادة شعبنا في تحرير أرضه ومقدساته.

من أجل ما سبق، فإننا نرفض رفضا قاطعا استمرار تأخير صرف رواتب موظفينا، ونطالب متابعة العمل الحكومي بصرفها بأسرع وقت، كما نرفض مطلقا أي حديث عن تخفيض نسبة الصرف الحالية، مهما كانت الظروف، بل نطالب بزيادتها حتى الوصول إلى الراتب الكامل.

إننا نؤكد لجموع موظفينا الأماجد وموظفاتنا الماجدات أن النقابة ستلجأ لكل الأساليب وستطرق كل الأبواب من أجل تحصيل حقوقهم، وتحقيق العيش الكريم لهم ولأسرهم.

نقابة الموظفين في القطاع العام

7 يوليو 2023م

19 ذو الحجة 1444هـ

#نقابة الموظفين غزة

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