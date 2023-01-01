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الأشغال تواصل العمل في مخيم جنين لليوم الثالث على التوالي

الجمعة 07 يوليو 2023 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال تواصل العمل في مخيم جنين لليوم الثالث على التوالي



جنين/سما/

 واصلت مديرية الأشغال العامة في جنين، اليوم الجمعة، العمل على إعادة إصلاح وتنظيف وفتح الطرق خلال الدمار الذي خلفه جيش الاعتلال خلال عدوان الأخير على جنين ومخيمها.

وأفاد مدير الأشغال العامة وغرفة العمليات في محافظة جنين بسام مرعي للوكالة الرسمية، بأن طواقم الأشغال واصلت لليوم الثالث على التوالي، أعمال التنظيفات وفتح الطرق وإزالة الدمار من أمام المنازل تسهيلا لدخول المواطنين إلى منازلهم.

وأشار إلى أنه سيتم غدا حصر البيوت التي تشكل خطر على المواطنين تمهيدا لهدمها، مبينا وجود 8 آليات للأشغال تعمل في أعمال التنظيف وتسهيل حركة المواطنين والمركبات في المخيم إلى الشوارع، وتمكنت الطواقم من فتح شارع مدخل حارة الدمج بطول 300م، حيث تم إزالة الحفريات في الشارع وإزالة الطمم من أمام المنازل المغلق عليها في الشارع.

وأضاف أنه تم تشكيل اللجان ذات الاختصاص للحصر الدقيق والتي ستباشر عملها يوم الأحد المقبل، مشددا على أن العمل متواصل ومستمر خاصة في داخل المخيم بعد انسحاب قوات الاحتلال .

#جنين

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