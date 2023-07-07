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دولة أوروبية تغضب "إسرائيل" بعد إعلان تضامنها مع جنين

الجمعة 07 يوليو 2023 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
دولة أوروبية تغضب "إسرائيل" بعد إعلان تضامنها مع جنين



القدس المحتلة/سما/

أدانت "إسرائيل" تصريحات لوزيرة خارجية النرويج، أنيكين هويتفيلد، عبرت فيها عن تضامنها مع مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية، واعتبرت تل أبيب أنها "تشجع على التطرف الفلسطيني".



والأربعاء الماضي، كتبت هويتفيلد عبر حسابها على "تويتر": "في اتصال هاتفي اليوم مع نظيري الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، أعربت عن تضامن النرويج مع السكان في جنين. لقد شجبت ارتفاع مستوى العنف وجميع الهجمات ضد المدنيين. يجب أن يتوافق الإجراء العسكري مع القانون. ويجب أن تنتهي دورة العنف"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على هويتفيلد في بيان جاء فيه: "تغريدة وزيرة الخارجية النرويجية بشأن الأحداث، مع تجاهلها للهجوم الإرهابي ضد الإسرائيليين في تل أبيب أو إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، لا تسهم في الحوار بين إسرائيل والنرويج".


واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن "تصريحات من هذا النوع لا تسهم في تهدئة الوضع على الأرض، بل تشجع على التطرف والتحريض على الجانب الفلسطيني".


 

#اوروبا #اسرائيل #جنين

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