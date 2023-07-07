فصائل فلسطينية تنعى الشهيد عبد الجواد صالح

رام الله/سما/

نعت فصائل فلسطينية الشهيد عبد الجواد حمدان صالح، من قرية عارورة، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال عصر اليوم الجمعة في قرية أم صفا شمال رام الله.

وزفت حركة المقاومة الإسلامية حماس شهيدها صالح، مؤكدة أن مقاومة شعبنا مستمرة وقادرة على الدفاع عن أهلنا وأرضنا ومقدساتنا، وعلى الاحتلال أن يعلم أن تصعيد مجازره لن يجلب له أمناً ولا استقراراً، بل سيزيد شعبنا إصراراً على مقاومته حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيد مؤكدةً أن دم الشهداء يتكامل على امتداد الخارطة ليرسم صورة النصر الموعود، وإن جرائم العدو سوف ترتد على جنوده ومستوطنيه بما يسوء وجوههم ويشفي صدور قوم مؤمنين.

وأكدت لجان المقاومة في فلسطين أن دماء الشهداء ستظل وقودا للثورة المتصاعدة ضد الاحتلال، مضيفة أن جرائم العدو الإسرائيلي المتواصلة لن تكسر إرادة شعبنا ولن تثنيه عن مواصلة المقاومة حتى نيل حقوقه.

وشددت على أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا والعدو سيدفع ثمن جرائمه وإرهابه بحق أبناء شعبنا.