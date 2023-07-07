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هدفه الفتنة.. الرجوب ينفي تقرير إسرائيلي حول جنين

الجمعة 07 يوليو 2023 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
هدفه الفتنة.. الرجوب ينفي تقرير إسرائيلي حول جنين



رام الله/سما/

نفى محافظ جنين أكرم الرجوب، مساء اليوم الجمعة، الأخبار التي نشرت في وسائل إعلام إسرائيلية حول إيعاز الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لقادة الأجهزة الأمنية بنشر قواتها في جنين ومخيمها بدءًا من يوم الأحد.

وقال الرجوب في حديث لجريدة القدس، إن هذه الأخبار غير صحيحة، ولا أساس لها،  وتندرج ضمن مخططات الاستهداف الاسرائيلي المبرمج بحق محافظة جنين وأهلها الصامدين.


وتعقيبًا على ما نشرته قناة 12 العبرية، أن الرئيس عباس وبخ قادة الأجهزة الأمنية بعد ما جرى في جنين مع القياديين محمود العالول، وعزام الأحمد، قال الرجوب: "هذا كلام غير صحيح ولا يوجد منه ولم نتلق أي معلومات، ونرى أنه  ضمن محاولات اسرائيل لإثارة البلبلة والفتن والانقسام وضرب النسيج المجتمعي لجنين لما شكلته من وحدة وطنية ونضالية، وتكمن خطورته في  استهداف جنين العصية على الكسر والرافضة للاستسلام".  

وكانت قناة 12 العبرية نسبت لمصادر في رام الله، أن الرئيس عباس أوعز لأجهزة الأمن بنشر قواتها في جنين ومخيمها، ووبخ قادة الأجهزة الأمنية لفشلهم في توفير الحماية للقياديين العالول والأحمد بعد طردهما من جنازة شهداء العدوان الإسرائيلي.

وادعت القناة أن جلسات عقدت للجان وأقاليم حركة فتح، مع قيادة الأمن، لمطالبتهم بالتحرك ضد حركة حماس في ظل محاولاتها للسيطرة على الوضع بالضفة.

#ااكرم الرجوب

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