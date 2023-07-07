وزارة العمل ونظيرتها الروسية تبحثان سبل التعاون في مجال التدريب المهني والتقني والمهنية

رام الله/سما/

بحث وزير العمل نصري أبو جيش، مع وزير الدولة، النائب الأول لوزير العمل والحماية الاجتماعية في روسيا الاتحادية بودف اندريه نكلايفيش، سبل وآليات التعاون المشترك في مجال التدريب المهني والتقني، وتقديم الدعم لتجهيز مركز تدريب مهني بيرزيت متعدد الأغراض، ويشمل مركزا للتدريب المهني ويحتوي على عدد من البرامج المهنية ومركز للسلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الجمعة، في مقر الوزارة برام الله، ضمن إطار عمل اللجنة الوزارية الفلسطينية الروسية المشتركة، وتأتي هذه الجهود تتويجا للاتصالات ما بين الرئيس محمود عباس، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لتوثيق التعاون والعلاقات ما بين البلدين، لا سيما التعاون في تطوير قطاع العمل الفلسطيني.

وأكد أبو جيش عمق العلاقات الفلسطينية الروسية تاريخيا، شاكرا روسيا وقيادتها على المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية خاصة في المحافل الدولية لدعم القرارات الخاصة بفلسطين.

وأشار إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين فلسطين وروسيا، وخصوصا ما يتعلق بقطاع العمل من خلال توفير الدعم الروسي لفلسطين، والاستفادة من الخبرات والتجربة الروسية في عدة مجالات، ومنها الفنية من خلال دعم تجهيز مركز تدريب مهني بيرزيت متعدد الأغراض التابع لوزارة العمل، ومن خلال تطوير الكادر التدريبي المهني وإعدادهم وفق المعايير المهنية العالمية، إضافة إلى أهمية الدعم الروسي لفلسطين في مجال السلامة والصحة المهنية، وتأهيل عدد من الأطباء الفلسطينيين للتخصص في أمراض المهنة، لتوفير أطباء وأخصائيين مهنيين ومؤهلين.

من جانبه، أكد الوزير الروسي نكلايفيش الموقف الروسي الداعم لفلسطين وحل القضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية، مشيرا إلى استعداد روسيا لدعم ومساندة الحكومة الفلسطينية في تطوير قطاع العمل، وذلك من خلال تجهيز مركز تدريب مهني بيرزيت متعدد الأغراض ونقل الخبرة والتجربة الروسية في مجال التدريب المهني ومجال السلامة والصحة المهنية للجانب الفلسطيني.