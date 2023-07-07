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إصابة شاب برصاص مستوطن خلال مواجهات في بيت أمر

الجمعة 07 يوليو 2023 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب برصاص مستوطن خلال مواجهات في بيت أمر



الخليل/سما/

أصيب شاب برصاص مستوطن، خلال اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في منطقة بيت زعتة شرق بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب أصيب برصاص مستوطن ووصفت بالمتوسطة، خلال مواجهات شهدتها منطقة بيت زعتة شرق بيت أمر، لافتا إلى أن الرصاصة اخترقت كتف المصاب ووصلت إلى الرئتين، وأحدثت نزيفا داخليا، ونقل إلى مستشفى الميزان في الخليل.

كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال تجاه الشبان ومنازل المواطنين في البلدة.

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#الخليل

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