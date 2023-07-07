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السفير دبور يطلع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني على آخر المستجدات في فلسطين

الجمعة 07 يوليو 2023 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير دبور يطلع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني على آخر المستجدات في فلسطين



بيروت/سما/

 أطلع سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي في البرلمان اللبناني تيمور جنبلاط، على آخر المستجدات والتطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والعدوان الإسرائيلي الأخير على مدينة جنين ومخيمها.

وأكد دبور، خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، أن شعبنا صامد ضد اعتداءات الاحتلال المستمرة بحق مقدساته الإسلامية والمسيحية، وخاصة في مدينة القدس، واستباحته للدم الفلسطيني، وممارسة الإرهاب المنظم لجيش الاحتلال والمستوطنين، ضد مدننا وقرانا ومخيماتنا.

وهنأ دبور، جنبلاط بانتخابه رئيسا للحزب التقدمي الاشتراكي، مؤكدا على العلاقة التاريخية الأخوية مع الحزب.

بدوره، حيا جنبلاط الصمود البطولي للشعب الفلسطيني ومقاومته المستمرة بكافة أشكالها النضالية، مؤكدا أن قضية فلسطين ستبقى حاضرة حضور هذا الشعب المناضل المتمسك بأرضه وحقوقه ودولته.

ودعا إلى الوحدة الكاملة بين كل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وفي كافة الأرض المحتلة عام 1948، مشيدا بالانتماء الراسخ لكل أطياف الشعب الفلسطيني والثبات على الهوية والتاريخ.

وشدد على ضرورة إيلاء الفلسطينيين في لبنان الحقوق الطبيعية التي تؤهلهم لعيش حياة كريمة لائقة، مذكرا بالجهد الذي يبذله الحزب التقدمي الاشتراكي تشريعيا وعمليا في هذا السياق، مع التمسك التام بحق العودة.

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#السفير اشرف دبور

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