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العالول: حكومة نتنياهو الفاشية أتت ومهمتها ارتكاب جرائم ضد شعبنا

الجمعة 07 يوليو 2023 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: حكومة نتنياهو الفاشية أتت ومهمتها ارتكاب جرائم ضد شعبنا



رام الله/سما/

قال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بإصرار بعمليات إعدام بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وآخرها ما جرى صباح اليوم الجمعة في البلدة القديمة من مدينة نابلس، ما أدى إلى استشهاد الشابين حمزة مقبول وخيري شاهين، وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضاف العالول، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، "إن جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا تنفذ كل لحظة ويوم، وكانت الجريمة الكبرى في جنين ومخيمها قبل يومين، التي أدت الى استشهاد 12 مواطنا، وأحدثت دمارا وخرابا واسعا".

وتابع أن "حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة الفاشية، أتت ومهمتها ارتكاب جرائم ضد شعبنا، معتقدة أنها بذلك ستحسم الصراع بالعنف والطائرات والقتل والترويع وتصدير الرعب إلى قلوب الفلسطينيين".

وأشار نائب رئيس حركة "فتح" إلى "أن الاحتلال واهم أنه بارتكابه الجرائم وإعدام الشبان سيضع حدا للصراع، لأن كل شاب يستشهد يخرج خلفه العشرات يريدون أن يستشهدوا، لأننا شعب لا يمكن أن يستسلم أو يتنازل عن حقوقه".

وبين العالول أن "العالم يعرف صلف هذه الحكومة الفاشية، وموقفها الواضح ضد الإنسانية وحقوق الإنسان، وهي مسألة محرجة للعالم"، موجها رسالة للمجتمع الدولي أن "الإدانة والاستنكار لا تكفي لوقف هذه الجرائم".

#محمود العالول

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