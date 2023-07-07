أبو يوسف: جريمة إعدام الشابين مقبول وشاهين تأتي ضمن حالة الحرب المفتوحة ضد أبناء شعبنا

رام الله/سما/

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، منسق القوى والفصائل، واصل أبو يوسف، إن جريمة إعدام الاحتلال صباح اليوم للشابين حمزة مقبول وخيري شاهين في مدينة نابلس، تأتي ضمن حالة الحرب المفتوحة ضد أبناء شعبنا.

وأضاف أبو يوسف، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الجمعة، "إن الاحتلال ومستوطنيه يشنون حربا مفتوحة ضد أبناء شعبنا، الأمر الذي يحتم علينا استمرار المقاومة الشعبية والتصدي لهذه الجرائم بكل السبل المتاحة".

وأوضح أن "جريمة نابلس صباح اليوم، تأتي ضمن حالة الحرب المفتوحة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وبسبب الصمت الدولي والدعم اللامحدود من قبل الإدارة الأميركية الذي يدعم ويساند الاحتلال بأن له الحق في الدفاع عن نفسه".

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