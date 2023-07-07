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إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في برقة بنابلس

الجمعة 07 يوليو 2023 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في برقة بنابلس



نابلس/سما/

أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة في برقة شمال غرب نابلس، ضد عودة المستوطنين لموقع مستوطنة "حومش" المخلاة منذ عام 2005.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين بالرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لإصابات بالاختناق، واحتراق بعض الأشجار والمزروعات بفعل قنابل الغاز.

وانطلقت المسيرة من قرية برقة، بمشاركة متضامنين أجانب، للمطالبة بتفكيك وإزالة الأبنية الاستيطانية المقامة على أراضي جبل القبيبات المقامة عليه مستوطنة "حومش".

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#نابلس

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