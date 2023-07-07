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"الرئاسية لشؤون الكنائس" و"مجلس الكنائس العالمي" يبحثان أوضاع المسيحيين في فلسطين

الجمعة 07 يوليو 2023 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الرئاسية لشؤون الكنائس" و"مجلس الكنائس العالمي" يبحثان أوضاع المسيحيين في فلسطين



رام الله/سما/

بحث عضو اللجنة الرئاسية السفير عمر عوض الله، مع الأمين العام لاتحاد مجلس الكنائس العالمي جيري بيلاي، أوضاع المسيحيين في فلسطين، واستكمال العمل المشترك لتثبيت هذا الوجود وتعزيز صموده.

وسلم عوض الله بيلاي خلال اللقاء، رسالة بالنيابة عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، نقلت تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ودعوته للمجلس لزيارة فلسطين، كما ثمنت جهود وعمل المجلس المستمر في مساندة شعبنا وقضيته العادلة.

وأكدت الرسالة أهمية الدور الذي يقوم به المجلس لإرساء قيم العدالة والمساواة، ورفض الظلم الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي.

كما قدمت اللجنة الرئاسية، خلال اللقاء، الذي حضره مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، سفير فلسطين لدى سويسرا ابراهيم خريشي، هدية من الصدف لرئيس المجلس بيلاي، تقديرا لدورهم الدائم والمستمر في الوقوف إلى جانب فلسطين وشعبها.

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#المسيحييين فلسطين

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