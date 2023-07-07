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فتوح يدين إعدام الاحتلال شابين في نابلس

الجمعة 07 يوليو 2023 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يدين إعدام الاحتلال شابين في نابلس



رام الله/سما/

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح جريمة إعدام الشابين حمزة مؤيد محمد مقبول (32 عاما) وخيري محمد سري شاهين (34 عاما)، التي ارتكبها جيش الاحتلال الفاشي أثناء اقتحامه مدينة نابلس اليوم الجمعة.

وقال فتوح، في بيان، إن ما حدث جريمة حرب وإعدام ميداني من قبل جنود مزودين بتعليمات من المستوى السياسي العنصري، الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف أن "هذه الجرائم لن تؤثر على معنويات شعبنا المنتفض للرد على جرائم الاحتلال ومستوطنيه والانتصار للمقدسات الدينية التي تتعرض للتدنيس اليومي، وأنه مهما ارتكب الاحتلال الفاشي من جرائم، فإن ذلك لن يثني شعبنا عن الصمود والمقاومة لدحره".

#روحي فتوح

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