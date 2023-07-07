رام الله/سما/

- تصدر خبر استشهاد شاب ومقتل جندي احتلالي وإصابة آخر شرق قلقيلية، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة.

كما أبرزت الصحف الثلاث مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- استشهاد شاب ومقتل جندي احتلالي وإصابة آخر شرق قلقيلية.. والمستوطنون يعربدون

- إصابات في قبيا وهدم مسكنين ببادية القدس وتدمير طريق والاستيلاء على مركبة وخيام شرق نابلس

- استقبل رؤساء الغرف التجارية والصناعية والزراعية... الرئيس: يجب العمل على توفير الضمان الاجتماعي للنهوض بالواقع الاقتصادي وإيجاد حماية اجتماعية للعامل الفلسطيني

- تطاول بعض المرتزقة من "حماس" على قادة "فتح" ينسجم مع نهجها في التخوين وإراقة الدماء.. الأحمد: الرئيس سيوجه خلال أيام دعوات لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة

- حيت أبطال كتائب شهداء الأقصى ومقاتلي فصائل المقاومة الوطنية في مخيم جنين... "مركزية فتح": سيظل تناقضنا الوحيد مع الاحتلال ولن ننجر خلف التناقضات الثانوية

- الرئاسة تدعو الإدارة الأميركية إلى التراجع عن خطوات بناء سفارتها في القدس المحتلة

- غوتيريش يجدد إدانته للعدوان على جنين ويطالب إسرائيل بتحمل مسؤوليتها

- تواصل أعمال الإصلاح والترميم... اشتية يترأس اجتماعا للجنة الوزارية بشأن إعادة إعمار جنين ومخيمها

- كالعادة.. قضاء الاحتلال يبرئ قاتل الشهيد إياد الحلاق ويقرر ترقيته

- فعاليات وطنية وإعلامية تدين التطاول على وفد فتح في جنين وانحياز قناة الجزيرة

الأيام:

- مقتل جندي إسرائيلي في عملية مسلحة قرب مستوطنة شرق قلقيلية واستشهاد المنفذ

- المستوطنون يوسعون نطاق اعتداءاتهم وجيش الاحتلال يهدم ويجرف ويقتلع

- حكومة الاحتلال تزعم أن لها "الحق" بفرض سيادتها على الضفة الغربية

- الرئاسة تدعو أميركا للتراجع عن بناء سفارتها في القدس

- الجزائر تقدم منحة عاجلة لإعادة إعمار جنين

- غوتيريس يدعو إلى إعادة الأمل للشعب الفلسطيني بحل قائم على وجود دولتين

- دعت "لقطع الطريق أمام أي محاولة لخلق الفتنة"... "فتح": تناقضنا الوحيد يظل مع الاحتلال ولن ننجر لحرف بوصلة نضالنا الوطني

- بشير الخطيب حرا بعد 35 عاما في الأسر

- بن غفير يرحب بالقرار ويصف القاتل بـ"البطل"... محكمة احتلالية تبرئ ضابط الشرطة الإسرائيلي قاتل الشهيد إياد الحلاق

- غانتس يحذر من نشوب حرب أهلية: نتنياهو خطر على مستقبل إسرائيل

- إسرائيل تقصف جنوب لبنان ردا على إطلاق قذيفة هاون منه نحوها

القدس:

- استشهاد المنفذ... مقتل جندي إسرائيلي وإصابة مستوطن في عملية إطلاق نار شرق قلقيلية

- 220 مستوطنا يقتحمون الأقصى

- أمضى "35" سنة في السجن.. الأسير بشير الخطيب يعانق الحرية

- هدم وتجريف ومستوطنون يقتلعون أشجارا في كفر الديك

- المحكمة "المركزية" الإسرائيلية تبرئ قاتل الشهيد إياد الحلاق وتقرر ترقيته

- سلوان وجبل المكبر على رأس القائمة.. "عير عميم": عدد المنازل التي هدمت خلال النصف الأول من العام 2023 هو الأعلى منذ سنة 2018

- "عدالة": حكومة الاحتلال تزعم "حقها" في فرض سيادتها على الضفة

- جهود مكثفة لإعادة إعمار مخيم جنين المنكوب

- هآرتس: قائد الجيش الإسرائيلي متواطئ مع إرهاب المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين

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