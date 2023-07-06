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اشتية يشكر الجزائر والإمارات لمساعدتهما في إعادة إعمار جنين

الجمعة 07 يوليو 2023 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يشكر الجزائر والإمارات لمساعدتهما في إعادة إعمار جنين



رام الله / سما /

أعرب رئيس الوزراء د. محمد اشتية، عن شكره، وتقديره للجمهورية الجزائرية الشقيقة؛ التي تبرعت ب 30 مليون دولار، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ التي تبرعت ب 15مليون دولار؛ مساهمة منهما في إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على مدينة، ومخيم جنين.

واعتبر اشتية دعم الدولتين الشقيقتين، بمثابة تعبير عن عمق ومتانة العلاقات ووشائج الأخوة، ووحدة الدم والمصير التي تربط القيادتين و الشعبين في البلدين الشقيقين،مع الشعب الفلسطيني وقيادته؛ والذي يواصل نضاله؛ دفاعا عن ارضه، ومقدساته، وهويته، لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأعرب اشتية عن أمله بأن تعيد الدول الشقيقة تفعيل شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية، للشعب الفلسطيني، الذي هو أحوج ما يكون إليها اليوم في ضوء ما يتعرض له من ممارسات القتل، والحرق، والمحو، والإبادة الجماعية، وأن يواصل الأشقاء العرب تقديم الدعم السياسي في المحافل الدولية، لتمكينه من الدفاع عن قضيته؛ التي هي قضية العرب الأولى، والذود عن أرضه، وحماية مقدساته؛ الإسلامية، والمسيحية؛ وهي مقدسات الأمتين العربية والإسلامية، التي تتعرض للانتهاكات ومحاولات الأسرلة والتهويد.

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