"الشؤون المدنية" تتسلم اليوم جثمان الشهيد علاء قيسية

رام الله / سما /

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أن سلطات الاحتلال، قررت تسليم جثمان الشهيد علاء خليل قيسية من مدينة الظاهرية مساء اليوم الجمعة.

وقالت الهيئة : "ضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة وبتوجيهات مباشرة من معالي الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء، سيتم إستلام جثمان الشهيد علاء خليل قيسية (28 عاما) من مدينة الظاهرية بمحافظة الخليل مساء اليوم الجمعة من قبل طواقم الهيئة وذوي الشهيد".

واضافت هيئة الشؤون المدنية في بيانها "أن الشهيد علاء قيسية استشهد برصاص الاحتلال بتاريخ 2023-05-26".