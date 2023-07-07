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شهيدان وإصابتان خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس ومحاصرتها لمنزل في البلدة القديمة

الجمعة 07 يوليو 2023 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان وإصابتان خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس ومحاصرتها لمنزل في البلدة القديمة



نابلس/سما/

استشهد شابان وأُصيب آخرون خلال اقتحام قوات  الاحتلال "الإسرائيلي" مدينة نابلس، صباح اليوم الجمعة 7-7-2023، ومحاصرتها لأحد المنازل في البلدة القديمة وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين.

وقالت مصادر محلية ان الشهيدين هما حمزة مقبول وخيري شاهين.

واعلن الهلال الأحمرالفلسطيني عن "انتشال شهيدين من المنزل المحاصر في نابلس، ويجري نقلهما إلى مستشفى رفيديا".

وأضاف الهلال الأحمر انه تم نقل إصابتين بالظهر والرجل لشابين، وجارٍ نقلهما لمستشفى رفيديا نابلس"".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة "إسرائيلية" خاصة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا في البلدة القديمة بمدينة نابلس وتطالب أحد الشبان بتسليم نفسه.

وبدورهم، تصدى مقاومون لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتوغلة في مدينة نابلس بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصنع.

وبحسب المصادر، فإن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية من قواته تجاه نابلس بعد كشف مقاومين لقوة خاصة في المدينة.

وخلال الاقتحام لنابلس انتشرت قوات الاحتلال بشكل لمكثف في شارع حطين بالمدينة.

كما فجر  مقاومون عبوة شديدة الانفجار بجيب تابع لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في البلدة القديمة في نابلس.

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