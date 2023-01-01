الكشف عن استخدام الاحتلال لطائرات انتحارية في جنين

القدس المحتلة / سما /

كشف النقاب، عن استخدام الجيش الإسرائيلي، 6 طائرات انتحارية خلال معركته الأخيرة في جنين.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن هذه الطائرات هي من طراز "ماعوز" التي تمتلكها القوات البرية.

وتحتوي هذه الطائرات التي قامت بصناعتها الصناعات العسكرية الإسرائيلية "رافائيل" على كمية صغيرة من المتفجرات.

ووفقًا للموقع، فإن هذه الطائرات استخدمت لتدمير نقاط المراقبة والسيطرة، ومختبرات بداخلها عشرات العبوات الناسفة، وتم ذلك ليكون تفجيرها بعيدًا بأمان من مسافة بعيدة.

ولا يستبعد الجيش الإسرائيلي استخدام هذه الطائرات في المرات القادمة لاستهداف العناصر البشرية المسلحة للقضاء عليهم. كما ذكر الموقع.

وتم تأخير تسليم هذه الطائرات لقوات النخبة الإسرائيلية، التي استخدمتها لأول مرة في عملية جنين، ويمكن لها أن تسير في الأزقة وتدخل المباني وتسييرها بشكل مستقل من قبل القوات البرية، وأن تنفجر في الأهداف بدقة أكبر وبشكل قاتل اكثر.