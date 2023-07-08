طقس فلسطين: اجواء حارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 2023-07-07، أن يكون الجو صيفياً عاديا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة: يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: 2023-07-08

يكون الجو حار نسبياً الى حار حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.