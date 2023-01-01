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السلطة الفلسطينية تتهم قناة الجزيرة بتعريض السلم الاهلي والنسيج المجتمعي للخطر

الخميس 06 يوليو 2023 11:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطة الفلسطينية تتهم قناة الجزيرة بتعريض السلم الاهلي والنسيج المجتمعي للخطر



رام الله/سما/

بعثت وزارة الإعلام اليوم الخميس، رسالة احتجاج إلى رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، حول تجاوز الشبكة قواعد العمل المهنية فيما يتصل بمعالجة الملف الفلسطيني وتغطية أخبار فلسطين، وخصوصا خلال تغطيتها العدوان الأخير على مدينة جنين ومخيمها.

وقالت الوزارة في رسالتها، إن ذلك ظهر من خلال عدم التوازن وعدم الالتزام بالموضوعية التي تفرضها مهنية العمل الصحفي عند التعرض للوضع الداخلي الفلسطيني، الأمر الذي من شأنه المساس بالسلم الأهلي والنسيج المجتمعي.

وفيما يلي نص الرسالة: 

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