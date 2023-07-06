كتائب القسام تعلن مسئوليتها عن عملية "كدوميم"

رام الله/سما/

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسـام، مساء اليوم الخميس، مسئوليتها الكاملة عن العملية البطولية التي وقعت في مغتصبة كدوميم قرب قلقيلية، وأسفرت عن مقتل جنديٍ صهيونيٍ وإصابة آخر بجراحٍ حرجة.

وأكدت الكتائب في بيانٍ عسكري بأن العملية البطولية تأتي كردٍ سريع على عدوان الاحتلال وتغوله على أهلنا وشعبنا في مخيم جنين، ورداً على تدنيس مقدساتنا، وتمزيق المصحف الشريف في بلدة عوريف.

وأضافت: " هذه العملية -التي جاءت لتقول للوزير الصهيوني المجرم "سموتريتش" بأن القسام كاد أن يطرق عليك باب بيتك- فإنها تعد الاحتلال بالمزيد بقوة الله، فمن يزرع القتل والإجرام ضد أبناء شعبنا لن يحصد سوى الموت والرعب والهزيمة، وسيبقى مجاهدونا يجرعونه الويلات حتى تطهير أرضنا ومقدساتنا من دنسه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".