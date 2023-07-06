  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تواصل أعمال الإصلاح والترميم في جنين

الخميس 06 يوليو 2023 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
تواصل أعمال الإصلاح والترميم في جنين



حنين/ سما/

واصلت الجهات المختصة، اليوم الخميس، أعمال إصلاح ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على مدينة جنين ومخيمها.

وقال مدير الأشغال العامة وغرفة العمليات في محافظة جنين لـ"وفا " بسام مرعي، إن المديرية واصلت أعمال التنظيف وحصر البيوت المتضررة التي تشكل خطرا على المواطنين تمهيدا لإزالتها.

وأكد وجود 8 آليات للأشغال تعمل في أعمال التنظيف، ولتسهيل حركة المواطنين والمركبات في المخيم، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان مختصة لحصر الأضرار بدقة، والتي ستباشر عملها يوم الأحد المقبل.

من جانبه، قال راعي كنيسة دير اللاتين لبيب دعيبس، إن أضرارا مادية لحقت بكنيسة دير اللاتين جراء استهدافها من قبل قوات الاحتلال خلال عدوانها على جنين ومخيمها، مشيرا الى أن بطريرك فلسطين بيير باتيتا سيقوم بزيارة للكنيسة للاطلاع عن كثب على الدمار والخراب الذي لحق بها جراء العدوان.

وثمن دعيبس دور المؤسسات ذات الاختصاص وفعاليات جنين التي تواصل العمل على إصلاح ما لحق بالكنيسة من أضرار، في رسالة تؤكد وحدة الدم والمصير بين أبناء الشعب الواحد.

وكانت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أعلنت نجاح كافة الجهود المبذولة لإعادة خدمة التيار الكهربائي لأهلنا في مخيم جنين والمناطق المحيطة به، والتي انقطعت لأيام متتالية جراء العدوان الأخير، وما رافقه من عمليات تخريب ممنهجة للشبكات الكهربائية والبنية التحتية، حيث تفيد التقديرات الأولية للأضرار بحوالي 3 ملايين شيقل.

كما قالت سلطة المياه، إن طواقمها شرعت بعملية صيانة خط المياه الناقل بقطر 10 إنش والمزود الرئيسي لمخيم جنين، في محاولة لإعادة ضخ المياه الى المنطقة بأسرع وقت ممكن.

الأكثر قراءة اليوم

الإمارات تتبنى عملية إعادة إعمار مخيم جنين بتوجيه من الشيخ محمد بن زايد

مكتب نتنياهو يعلن اختطاف باحثة إسرائيلية في العراق.. ومسؤول يكشف التفاصيل

شاهد: إنزال النائب أيمن عودة من منصة الكنيست لتعاطفه مع المقاومة في جنين

لهذا السبب.. قائد شرطة تل أبيب يستقيل من منصبه

الطائرات غطت كل شبر .. "إسرائيل": لم نبحث عن 200 قتيل في جنين

البيت الأبيض يحث "إسرائيل" على إعادة إعمار البنية التحتية لجنين

الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو : اعتقالات وإغلاق شوارع ومناوشات

الأخبار الرئيسية

20230706042356

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في عملية مزدوجة بقلقيلية واستشهاد المنفذ

حماس والجهاد : الاتفاق على خطة وطنية شاملة واخراجها لحيز التنفيذ

20230706112242

الجيش الإسرائيلي سعى للعدوان على جنين لتجربة تكنولوجيات عسكرية جديدة لأول مرة

image_processing20230706-198413-yjsd6z

محدث: الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع جنوبي لبنان ردا على إطلاق صاروخي

الرئيس سيوجه دعوات لاجتماع الفصائل بالقاهرة خلال أيام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية