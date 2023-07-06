تواصل أعمال الإصلاح والترميم في جنين

حنين/ سما/

واصلت الجهات المختصة، اليوم الخميس، أعمال إصلاح ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على مدينة جنين ومخيمها.

وقال مدير الأشغال العامة وغرفة العمليات في محافظة جنين لـ"وفا " بسام مرعي، إن المديرية واصلت أعمال التنظيف وحصر البيوت المتضررة التي تشكل خطرا على المواطنين تمهيدا لإزالتها.

وأكد وجود 8 آليات للأشغال تعمل في أعمال التنظيف، ولتسهيل حركة المواطنين والمركبات في المخيم، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان مختصة لحصر الأضرار بدقة، والتي ستباشر عملها يوم الأحد المقبل.

من جانبه، قال راعي كنيسة دير اللاتين لبيب دعيبس، إن أضرارا مادية لحقت بكنيسة دير اللاتين جراء استهدافها من قبل قوات الاحتلال خلال عدوانها على جنين ومخيمها، مشيرا الى أن بطريرك فلسطين بيير باتيتا سيقوم بزيارة للكنيسة للاطلاع عن كثب على الدمار والخراب الذي لحق بها جراء العدوان.

وثمن دعيبس دور المؤسسات ذات الاختصاص وفعاليات جنين التي تواصل العمل على إصلاح ما لحق بالكنيسة من أضرار، في رسالة تؤكد وحدة الدم والمصير بين أبناء الشعب الواحد.

وكانت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أعلنت نجاح كافة الجهود المبذولة لإعادة خدمة التيار الكهربائي لأهلنا في مخيم جنين والمناطق المحيطة به، والتي انقطعت لأيام متتالية جراء العدوان الأخير، وما رافقه من عمليات تخريب ممنهجة للشبكات الكهربائية والبنية التحتية، حيث تفيد التقديرات الأولية للأضرار بحوالي 3 ملايين شيقل.

كما قالت سلطة المياه، إن طواقمها شرعت بعملية صيانة خط المياه الناقل بقطر 10 إنش والمزود الرئيسي لمخيم جنين، في محاولة لإعادة ضخ المياه الى المنطقة بأسرع وقت ممكن.