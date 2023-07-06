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سلطة الطاقة تنجح في إعادة خدمة الكهرباء مجددا لمخيم جنين

الخميس 06 يوليو 2023 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة الطاقة تنجح في إعادة خدمة الكهرباء مجددا لمخيم جنين



جنين/ سما/

أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، اليوم الخميس، نجاح كافة الجهود المبذولة لإعادة خدمة التيار الكهربائي لأهلنا في مخيم جنين والمناطق المحيطة به، والتي انقطعت لأيام متتالية جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على مدينة جنين ومخيمها يوم الاثنين الماضي، وما رافقه من عمليات تخريب ممنهجة للشبكات الكهربائية والبنية التحتية، حيث تفيد التقديرات الأولية للأضرار بحوالي 3 ملايين شيقل.

وأكد رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم أنه ومنذ اليوم الأول لهذا العدوان وبإيعاز من رئيس الوزراء محمد اشتية، قامت سلطة الطاقة بالتعاون مع شركة كهرباء الشمال بمحاولة الوصول الى المخيم لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، لكن الأوضاع الامنية السائدة خلال فترة العدوان حالت دون ذلك.

وفي سياق متصل، أوضح ملحم أن سلطة الطاقة باشرت في المرحلة الأولى بتزويد شركة كهرباء الشمال بكافة المواد اللازمة من محولات كهربائية جديدة بدل المعطلة وكوابل أرضية ضغط منخفض ومتوسط لإعادة خدمة التيار الكهربائي للمخيم بشكل فوري. وتعمل سلطة الطاقة حاليا على تقييم وإعداد الموازنات والخطط اللازمة لإعادة تأهيل وبناء الشبكات الكهربائية في المخيم بشكل كامل.

يذكر ان وافدا ممثلا من رئيس سلطة الطاقة وممثلين من شركة كهرباء الشمال قام أمس بعمل زيارة تفقدية للمخيم للاطلاع ورصد الأضرار المادية الناجمة وتحديد الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية وديمومة خدمة الكهرباء في المحافظة ككل.

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