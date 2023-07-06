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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في عملية مزدوجة بقلقيلية واستشهاد المنفذ

الخميس 06 يوليو 2023 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في عملية مزدوجة بقلقيلية واستشهاد المنفذ



رام الله/ سما/

قتل مستوطن وأصيب آخر، اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار نفذت شمالي الضفة الغربية المحتلة، واستهدفت حارس الأمن في مستوطنة "كدوميم" التي شهدت دوي صافرات الإنذار، في حين أعلن جيش الاحتلال "تحييد" المنفذ وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه استشهد.

وطابلت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي، سكان المستوطنة بـ"الاحتماء داخل المنازل وإغلاق الأبواب والنوافذ، وعدم مغادرة المباني حتى إشعار آخر"، في حين دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى "كدوميم" الواقعة جنوب غربي نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي "تحييد" منفذ العملية، في حين أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى استشهاد المنفذ برصاص قوات الاحتلال؛ وبعد إعلان الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال، في بيان، أن "حركة المرور في المنطقة محظورة حتى إشعار آخر"، قالت في بيان لاحق إن "مغادرة المنازل باتت ممكنة والتحرك في جميع أنحاء المنطقة دون قيود".

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