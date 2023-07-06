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الأشغال: 16 مليون دولار المبلغ المطلوب لإعمار جنين ومخيمها

الخميس 06 يوليو 2023 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال: 16 مليون دولار المبلغ المطلوب لإعمار جنين ومخيمها



غزة / سما/

قال وزير الأشغال العامة، محمد زيارة، "إن 15.5 مليون دولار المبلغ المطلوب لإعادة إعمار المباني والطرق بجنين ومخيمها، جراء العدوان الإسرائيلي الأخير عليها الذي استمر لمدة يومين".

وأضاف زيارة في بيان له: "إن الأضرار التي حصرتها وزارة الأشغال العامة تخص المباني والطرق بما يشمل البنى التحتية (شبكات مياه وصرف صحي وخلافه) في مدينة جنين ومخيمها".

وتابع: "إن إزالة كاملة لـ4 مبانٍ بتكلفة 1.5 مليون دولار، وضرر جزئي متوسط وكبير لـ25 مبنى بتكلفة 2 مليون دولار، وأضرار جزئية متنوعة لـ250 وحدة سكنية بتكلفة 2.5 مليون دولار، وأضرار بـ150 مبنى تجارياً وخدماتياً بتكلفة 5 مليون دولار، بالإضافة لأضرار جسيمة في جامع الأنصار بتكلفة 1 مليون دولار".

وأكد وزير الأشغال أن المجموع المطلوب لإعادة إعمار المباني هو 12 مليون دولار.

وعن الطرق، قال زيارة: "تم تجريف 5 كيلو متر داخل مخيم جنين بتكلفة 1.5 مليون دولار، وأضرار جزئية متنوعة بطول 10 كيلو متر بتكلفة 2 مليون دولار".

وبيّن أن هذا الحصر للأضرار يشمل البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وخلافه، أما البنية فوق الأرض يتم العمل على إصلاحها ولها تكلفة أخرى، مشيراً إلى أن تكلفة إعادة إعمار الطرق تبلغ 3.5 مليون دولار.

وأكد أن وزارة الأشغال بدأت منذ الساعة 9 صباحاً أمس، بـ"مرحلة الإنقاذ"، والتعامل الأولي مع آثار العدوان من فتح طرقات وتأمين المباني الآيلة للسقوط حتى لا تسبب خطراً على المواطنين، وسوف تتواصل حتى يتم الانتهاء من جميع هذه المهام.

ولفت إلى أن مخلفات الاحتلال ومتفجراته موجودة بكل مكان، وبأن طواقم الوزارة تتوخى الحذر مع الدفاع المدني حتى لا تتعرض للخطر.

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