  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

مذيعة مصرية تفقد النطق إثر صدمة نفسية

الخميس 06 يوليو 2023 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مذيعة مصرية تفقد النطق إثر صدمة نفسية



وكالات / سما /

تصدرت قصة المذيعة المصرية أميمة البدري مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، حيث ظهرت في مقطع فيديو على صفحتها في فيسبوك غير قادرة على النطق بشكل جيد.

وفي الفيديو ظهرت البدري غير قادرة على التحدث بشك جيد.

وكتبت البدري أنها فقدت النطق بسبب الحزن والكثير من الضغوط النفسية، مطالبة المتابعين بالدعاء لها.

وأوضحت أن فحوصات المستشفى كشفت عدم وجود جلطة، إلا أن ما حدث جاء نتيجة صدمة نفسية، مبينة أنها ستخضع لعلاج بالجلسات الكهربائية في الفترة المقبلة.

وفي منشور لاحق منفصل، كتبت المذيعة المصرية أنها في طور التحسن.

#صدمة نفسية #مذيعة مصرية #أميمة البدري

الأكثر قراءة اليوم

الإمارات تتبنى عملية إعادة إعمار مخيم جنين بتوجيه من الشيخ محمد بن زايد

مكتب نتنياهو يعلن اختطاف باحثة إسرائيلية في العراق.. ومسؤول يكشف التفاصيل

شاهد: إنزال النائب أيمن عودة من منصة الكنيست لتعاطفه مع المقاومة في جنين

لهذا السبب.. قائد شرطة تل أبيب يستقيل من منصبه

الطائرات غطت كل شبر .. "إسرائيل": لم نبحث عن 200 قتيل في جنين

البيت الأبيض يحث "إسرائيل" على إعادة إعمار البنية التحتية لجنين

الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو : اعتقالات وإغلاق شوارع ومناوشات

الأخبار الرئيسية

20230706112242

الجيش الإسرائيلي سعى للعدوان على جنين لتجربة تكنولوجيات عسكرية جديدة لأول مرة

image_processing20230706-198413-yjsd6z

محدث: الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع جنوبي لبنان ردا على إطلاق صاروخي

الرئيس سيوجه دعوات لاجتماع الفصائل بالقاهرة خلال أيام

كتيبة جنين تحمل الأجهزة الأمنية المسؤولية عن حياة معتقلين لديها

جنين

الطائرات غطت كل شبر .. "إسرائيل": لم نبحث عن 200 قتيل في جنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية