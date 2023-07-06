جلسة تمديد لـ50 أسيرا اعتقلهم الاحتلال خلال عدوانه الأخير على جنين ومخيمها

جنين / سما /

أفاد نادي الأسير، بأن محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في "سالم"، ستقعد اليوم الخميس، جلسة تمديد توقيف لـ50 أسيرا ممن جرى اعتقالهم خلال العدوان الأخير على مدينة جنين ومخيمها.

وأكد النادي في بيان، أن هناك معتقلين آخرين لم تُعقد لهم محاكم بعد، وما زالوا في مراكز التحقيق، مضيفا أن جزءا آخر قد تُعقد لهم محاكم بداية الأسبوع المقبل.

والأسرى الـ50 هم: أسيد هاني الغول، وأحمد مؤيد فرحاتي، وأحمد محمود مصطفى مراد، وأيسر عبد الناصر أبو عميرة، وأمين وليد منصور، وأمير كامل عطاطرة، وأمير ماجد محمد عروق، وإسلام مؤيد فرحاتي، وبشار رفعت زعرور، وجهاد محمود غول، وضياء يوسف ياسين كميل، وورد هاني الغول، وحمزة نمر شناعات، ونصار عزمي محمد حسينية، وطارق زياد أبو طبيخ.

كذلك الأسرى: كفاح فيصل القريني، ولؤي حسين جعايصة، ومجدي عادل موسى جبارين، ومهدي نور الدين عمارنة، ومؤيد نجيب فراحاتي، ومجاهد فؤاد عصعوص، ومهند صالح عنتير، ومحمد رضا فارس مرعب، ومحمد توفيق القريني، ومحمد أحمد عرمان، ومحمد زيد أبو طبيخ، ومحمد نادر خالد سعدي، ومحمود جابر سعيد شلبي، ومحمود ناصر مطاحن، ومعاذ هيثم بشارات، ونمر خالد سعدي، وعبد الله منتصر أبو زيد، وعبد الرحمن أحمد فايد، وعلاء الدين سراج أبو مراد، وعلي ماهر لحلوح، وفارس إيهاب بديع عباس، وقسم ثائر خالد مصاروة، وقصي مجدي عادل جبارين، ورياض توفيق صالح الغول، وربيع مهند فراحاتي، وربيع علان نظمي صلاح، ورمزي توفيق القريني، وشادي حسان راتب عويس، وأوس خالد إبراهيم هندي، وأيوب خالد ابراهيم هندي، وإبراهيم خالد نمر سعدية، ورجا عثمان رجا عباهرة.