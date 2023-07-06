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مستوطنون يقتلعون أشجارا ويعتدون على ممتلكات المزارعين غرب سلفيت

الخميس 06 يوليو 2023 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

اقتلع مستوطنون، اليوم الخميس، أشجارا وخربوا ممتلكات بأرض تعود للمواطن منصور علي أحمد من بلدة كفر الديك، غرب سلفيت.

وقال منصور، إن مستوطنين حطموا البوابة، وقطعوا السياج، واقتحموا بمواشيهم أرضه المزروعة بأشجار الحمضيات واللوزيات، وقاموا بقطعها وتكسيرها، كما أتلفوا مواد بناء من إسمنت وحصى، ونثروها على الأرض، في خطوة منهم لتهجيره ودفعه إلى ترك أرضه.

وأشار إلى أن أرضه تقع بالمنطقة الغربية من البلدة، وتقدر مساحتها بـ8 دونمات، لافتا إلى أن المستوطنين يلاحقون المزارعين، ويعتدون عليهم أثناء تواجدهم في تلك المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد استهدفت بالرصاص الحي مركبة تقودها المواطنة عائشة الخطيب، من مدينة نابلس، أثناء مرورها قرب مدخل قرية حارس غرب سلفيت.

وقالت الخطيب، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي بشكل عشوائي أثناء مرورها قرب مفرق حارس، ما أصاب مركبتها بثلاث رصاصات، تسببت بأضرار مادية.

بدوره، أكد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، أن تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم لن تثني أبناء شعبنا عن ممارسة حقهم في الحركة والتنقل وممارسة حياتهم، مطالبا الجهات الدولية المختصة بالوقوف عند هذه الاعتداءات التي تهدف إلى حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم الأساسية في التنقل.

#مستوطنون #سلفيت #المزارعين #بلدة كفر الديك #الاحتلال

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