رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- مكتب نتنياهو يعلن اختطاف باحثة إسرائيلية في العراق.. ومسؤول يكشف التفاصيل

- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "يواصل مراقبة" الوضع في الضفة الغربية

- الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو: اعتقالات وإغلاق شوارع ومناوشات

"يديعوت أحرونوت":

- إقرار إسرائيلي بفشل محاولات القضاء على المقاومة في جنين وتوقعات بازدياد العمليات

- عائلات إسرائيليَين محتجزين في غزة تقصد جنيف طلباً للمساعدة

- نتنياهو: إذا عادت جنين إلى "الإرهاب" سنعود إليها

- قائد شرطة تل أبيب يستقيل من "منصبه"

"معاريف":

- امنحوا القيادة للجيش

- الخيام في مزارع شبعا فرصة إستراتيجية

- العملية في جنين هي إعطاء مريض ميؤوس من شفائه حبة أسبيرين

- الكنيست تصادق على قانون يقضي بتحييد المحامين

- الجيش يعترف.. لا يوجد حل سحري لمواجهة المسلحين

- بعد عملية جنين يتعين على المنظومة الأمنية التعامل مع هذه القضية