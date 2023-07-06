  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 06 يوليو 2023 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- مكتب نتنياهو يعلن اختطاف باحثة إسرائيلية في العراق.. ومسؤول يكشف التفاصيل

- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "يواصل مراقبة" الوضع في الضفة الغربية

- الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو: اعتقالات وإغلاق شوارع ومناوشات

"يديعوت أحرونوت":

- إقرار إسرائيلي بفشل محاولات القضاء على المقاومة في جنين وتوقعات بازدياد العمليات

- عائلات إسرائيليَين محتجزين في غزة تقصد جنيف طلباً للمساعدة

- نتنياهو: إذا عادت جنين إلى "الإرهاب" سنعود إليها

- قائد شرطة تل أبيب يستقيل من "منصبه"

"معاريف":

- امنحوا القيادة للجيش

- الخيام في مزارع شبعا فرصة إستراتيجية

- العملية في جنين هي إعطاء مريض ميؤوس من شفائه حبة أسبيرين

- الكنيست تصادق على قانون يقضي بتحييد المحامين

- الجيش يعترف.. لا يوجد حل سحري لمواجهة المسلحين

- بعد عملية جنين يتعين على المنظومة الأمنية التعامل مع هذه القضية

#الصحف الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

الإمارات تتبنى عملية إعادة إعمار مخيم جنين بتوجيه من الشيخ محمد بن زايد

مكتب نتنياهو يعلن اختطاف باحثة إسرائيلية في العراق.. ومسؤول يكشف التفاصيل

شاهد: إنزال النائب أيمن عودة من منصة الكنيست لتعاطفه مع المقاومة في جنين

لهذا السبب.. قائد شرطة تل أبيب يستقيل من منصبه

البيت الأبيض يحث "إسرائيل" على إعادة إعمار البنية التحتية لجنين

الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو : اعتقالات وإغلاق شوارع ومناوشات

بالأسماء: كتيبة جنين تزف ثلة من قادتها ومجاهديها

الأخبار الرئيسية

image_processing20230706-198413-yjsd6z

محدث: الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع جنوبي لبنان ردا على إطلاق صاروخي

الرئيس سيوجه دعوات لاجتماع الفصائل بالقاهرة خلال أيام

كتيبة جنين تحمل الأجهزة الأمنية المسؤولية عن حياة معتقلين لديها

جنين

الطائرات غطت كل شبر .. "إسرائيل": لم نبحث عن 200 قتيل في جنين

مراقبون إسرائيليون يشككون في تحقيق العملية بجنين لأهدافها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية