فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.
* "هآرتس":
- مكتب نتنياهو يعلن اختطاف باحثة إسرائيلية في العراق.. ومسؤول يكشف التفاصيل
- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "يواصل مراقبة" الوضع في الضفة الغربية
- الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو: اعتقالات وإغلاق شوارع ومناوشات
"يديعوت أحرونوت":
- إقرار إسرائيلي بفشل محاولات القضاء على المقاومة في جنين وتوقعات بازدياد العمليات
- عائلات إسرائيليَين محتجزين في غزة تقصد جنيف طلباً للمساعدة
- نتنياهو: إذا عادت جنين إلى "الإرهاب" سنعود إليها
- قائد شرطة تل أبيب يستقيل من "منصبه"
"معاريف":
- امنحوا القيادة للجيش
- الخيام في مزارع شبعا فرصة إستراتيجية
- العملية في جنين هي إعطاء مريض ميؤوس من شفائه حبة أسبيرين
- الكنيست تصادق على قانون يقضي بتحييد المحامين
- الجيش يعترف.. لا يوجد حل سحري لمواجهة المسلحين
- بعد عملية جنين يتعين على المنظومة الأمنية التعامل مع هذه القضية