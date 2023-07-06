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تناول فاكهة الكرز يساهم فى تنقية الدم

الخميس 06 يوليو 2023 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تناول فاكهة الكرز يساهم فى تنقية الدم



وكالات / سما /

تناول الفاكهة ضمن النظام الغذائى الرئيسى اليومى يعود بفوائد غير متوقعة على صحة الإنسان، حيث تقيه من خطر الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، نتيجة ما تحتويه من فيتامينات وبروتينات تقاوم الأمراض، وتشمل تلك الفواكه فكهة الكرز التى تتميز بالخصائص الصحية المفيدة.

وأظهرت دراسة أن تناول فاكهة الكرز خلال وجبات الطعام اليومية لا يحسن عمل الجهاز الهضمى فحسب، بل يعمل على تنقية الدم، وذلك وفقا لما نشره موقع "لايف رو".

وكشف الباحثون فائدة غير متوقعة للكرز، بأنه يعزز عمل جهاز المناعة لدى الإنسان، ويلعب دورا كبيرا فى دعم صحة الجسم، فبعد تحليل دم مجموعة من المتطوعين، تبين أن تناول 200 جرام يوميا من عصير الكرز الطازج يساعد على تنظيف الدم والسائل الليمفى "سائل شفاف يميل لونه إلى الصفرة يلعب دورا مهما فى مناعة الجسم من السموم".

ويساعد الكرز على تحسين الصحة العامة، ويعمل تناول عصر الكرز الطازج باستمرار على تعديل مستوى البكتيريا فى الأمعاء الدقيقة ويحسن عملية التمثيل الغذائى.

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