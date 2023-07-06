"منتدى الإعلاميين" يدين اعتقال الأجهزة الأمنية للصحفي البيتاوي

رام الله / سما /

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الخميس، اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية الصحفي أحمد البيتاوي، داعياً إلى ضرورة إطلاق سراحه فوراً.

كما منتدى الإعلاميين في بيان له، الأطر والمؤسسات الصحفية لضرورة مساندة الصحفي أحمد البيتاوي، ويطالب بالضغط على السلطة الفلسطينية لإطلاق سراحه.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الصحفي البيتاوي (33 عامًا) في شهر فبراير من عام 2015، وتم الإفراج عنه بكفالة مالية في شهر مايو من العام ذاته، ووضعه قيد الحبس المنزلي حينها، وجرى اعتقاله لاحقا مرة أخرى، حيث أمضى قرابة العام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.