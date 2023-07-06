تعثر جديد للفدائي الأولمبي في دورة الألعاب العربية

الجزائر / سما /

اكتفى المنتخب الوطني الأولمبي بنتيجة التعادل السلبي مع منتخب سوريا، ضمن منافسات المجموعة الثانية من مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب العربية، المقامة في الجزائر.

وحصد الفدائي الأولمبي نقطته الثانية من تعادله الثاني متساويا مع منتخب سوريا بنفس الرصيد وفارق الأهداف.

ويلتقي الوطني الأولمبي نظيره منتخب السعودية في الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم السبت القادم، في محاولة لحسم التأهل للدور القادم فيما سيواجه سوريا نظيره موريتانيا لتحديد المركز في المجموعة.

وكان الفدائي الأولمبي تعادل بهدف لمثله أمام موريتانيا في المباراة الأولى وفرط في فوز مهم كان سيقربه كثيراً من التأهل للدور الثاني.

البداية جاءت قوية من جانب المنتخب السوري الذي هدد مرمى الأولمبي عبر شادي عفيفي من تسديدة لركلة ثابتة تصدى لها الحارس عبد الهادي ياسين بثبات، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسدد كرة جانبية علت المرمى.

أفضلية سوريا استمرت في ظل تكرار الأخطاء على مشارف منطقة الجزاء، وسدد مارديك مارديكيان كرة قوية من ركلة حرة تصدى لها ياسين بثبات، رد الأولمبي بتهديد مرمى سوريا بعد كرة أرسلها وجدي نبهان داخل الصندوق ليسددها جبران حاج يوسف في أحضان الحارس.

استمرت محاولات الفدائي الأولمبي وسدد زيد القنبر كرة قوية تصدى لها الحارس، قبل أن يهدر خالد النبريص فرصة محققة للتسجيل من عرضية زميله حاج يوسف إلا أن تسديدة النبريص جاءت ضعيفة ويبعدها الحارس، لتتراجع المحاولات الهجومية في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول الذي انتهى سلبياً.

تحسن أداء الفدائي مع بداية الشوط الثاني واندفع للأمام بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وأرسل حمزة حسين كرة متقنة من ركلة حرة لتجد الحارس السوري لها بالمرصاد، ورغم هذه الأفضلية لكن المنتخب الأولمبي عانى من تباعد الخطوط في ظل تسرع اللاعبين في نقل الكرات خاصة في الجانب الهجومي.