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أول ذهبيتين لفلسطين في دورة الألعاب العربية

الخميس 06 يوليو 2023 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول ذهبيتين لفلسطين في دورة الألعاب العربية



الجزائر / سما /

حصدت فلسطين أول ذهبيتان في مشوار المنافصة في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة المقامة في الجزائر.

حققت لاعبة منتخبنا الوطني للسباحة، فاليري ترزي، اليوم الأربعاء، ميدالية فلسطين الذهبية الأولى، في منافسات 50 متر سباحة صدر، بعد أن حققت المركز الأول بزمن قدره 32.79.

وستشارك ترزي خلال الأيام المقبلة في منافسات سباحة صدر 100 و200 متر.

وانضمت ترزي مؤخراً لصفوف منتخبنا الوطني للسباحة، وهي من الجالية الفلسطينية المقيمة في أمريكا، حيث تعد هذه المشاركة الأولى لها مع المنتخب الوطني.

وتطمح ترزي إلى تسجيل الانجازات باسم فلسطين، حيث كانت قد استعدت على مدار الأشهر المنصرمة لهذه المشاركة مع مدربها الشخصي بالتنسيق مع الدائرة الفنية للجنة الأولمبية.

وحصد السباح يزن البواب ثاني ذهبيات فلسطين في سباق فئة مئة متر ظهر، في المنافسات التي جرت في مدينة وهران، حيث انتزع البواب ذهبية البطولة بعد أن حل أولاً بزمن قدره، 57.10.

ويعد يزن البواب من لاعبي برنامج الإعداد الأولمبي الذي تشرف عليه اللجنة الأولمبية، ويعنى بالرياضيين الواعدين من مختلف الألعاب الرياضية، لتأهيلهم للمشاركة في أكبر المحافل وحصد الميداليات.

#دورة الألعاب العربية #فلسطين #الجزائر

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