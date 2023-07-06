تشيلسي يقترب من ضم جوهرة جديدة

وكالات / سما /

يقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من ترميم صفوفه من خلال التعاقد مع جوهرة جديدة لترميم صفوفه في الفترة المقبلة، حسبما ذكرت شبكة ذا أثلتيك البريطانية.

وأفادت الشبكة بأن تشيلسي يقترب من الحصول على توقيع اللاعب الموهوب إيشي صامويلز سميث، الذي يبلغ من العمر 17 عاماً، من نظيره ومواطنه إيفرتون.

وأوضحت ذا أثلتيك أن النادي اللندني نجح بالفعل في التوصل إلى اتفاق شفهي لضم اللاعب مقابل أربعة ملايين جنيه إسترليني، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من كل الوثائق المتعلقة بالصفقة.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب على عقود انتقاله إلى البلوز حتى يونيو 2026، ويلعب اللاعب الإنجليزي الشاب مع منتخب إنجلترا تحت 17 عاماً، وخاض 11 مباراة، وسجل هدفاً يتيماً على الصعيد الدولي.

وشارك اللاعب الشاب في 49 مباراة مع شباب إيفرتون طوال مسيرته الكروية، بإجمالي 3886 دقيقة موزعة على كل المسابقات.

ويجيد سميث اللعب في مركز الظهير الأيسر، بجانب قدرته على اللعب كقلب دفاع أيمن وأيسر.