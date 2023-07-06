  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تشيلسي يقترب من ضم جوهرة جديدة

الخميس 06 يوليو 2023 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يقترب من ضم جوهرة جديدة



وكالات / سما /

يقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من ترميم صفوفه من خلال التعاقد مع جوهرة جديدة لترميم صفوفه في الفترة المقبلة، حسبما ذكرت شبكة ذا أثلتيك البريطانية.

وأفادت الشبكة بأن تشيلسي يقترب من الحصول على توقيع اللاعب الموهوب إيشي صامويلز سميث، الذي يبلغ من العمر 17 عاماً، من نظيره ومواطنه إيفرتون.

وأوضحت ذا أثلتيك أن النادي اللندني نجح بالفعل في التوصل إلى اتفاق شفهي لضم اللاعب مقابل أربعة ملايين جنيه إسترليني، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من كل الوثائق المتعلقة بالصفقة.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب على عقود انتقاله إلى البلوز حتى يونيو 2026، ويلعب اللاعب الإنجليزي الشاب مع منتخب إنجلترا تحت 17 عاماً، وخاض 11 مباراة، وسجل هدفاً يتيماً على الصعيد الدولي.

وشارك اللاعب الشاب في 49 مباراة مع شباب إيفرتون طوال مسيرته الكروية، بإجمالي 3886 دقيقة موزعة على كل المسابقات.

ويجيد سميث اللعب في مركز الظهير الأيسر، بجانب قدرته على اللعب كقلب دفاع أيمن وأيسر.

#تشيلسي #إيشي صامويلز

الأكثر قراءة اليوم

الإمارات تتبنى عملية إعادة إعمار مخيم جنين بتوجيه من الشيخ محمد بن زايد

مكتب نتنياهو يعلن اختطاف باحثة إسرائيلية في العراق.. ومسؤول يكشف التفاصيل

شاهد: إنزال النائب أيمن عودة من منصة الكنيست لتعاطفه مع المقاومة في جنين

لهذا السبب.. قائد شرطة تل أبيب يستقيل من منصبه

البيت الأبيض يحث "إسرائيل" على إعادة إعمار البنية التحتية لجنين

الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو : اعتقالات وإغلاق شوارع ومناوشات

بالأسماء: كتيبة جنين تزف ثلة من قادتها ومجاهديها

الأخبار الرئيسية

image_processing20230706-198413-yjsd6z

محدث: الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع جنوبي لبنان ردا على إطلاق صاروخي

الرئيس سيوجه دعوات لاجتماع الفصائل بالقاهرة خلال أيام

كتيبة جنين تحمل الأجهزة الأمنية المسؤولية عن حياة معتقلين لديها

جنين

الطائرات غطت كل شبر .. "إسرائيل": لم نبحث عن 200 قتيل في جنين

مراقبون إسرائيليون يشككون في تحقيق العملية بجنين لأهدافها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية