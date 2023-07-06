الخليفي : صُدمت من قرار مبابي والباب مفتوح أمامه للرحيل

وكالات / سما /

صرح ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بأنه مصدوم من قرار كيليان مبابي نجم فريقه بالرحيل عقب انتهاء عقده في الصيف المقبل، مشيراً إلى أن الباب مفتوح أمامه للرحيل إذا رغب هذا الصيف.

وأشعل كيليان مبابي الأجواء هذا الصيف برفضه الاستمرار مع باريس سان جيرمان أكثر من الموسم المقبل، وبذلك سيرحل مجاناً عن الفريق الفرنسي في الصيف المقبل.

ولكن إدارة باريس سان جيرمان ترفض حدوث ذلك، حيث أمامهما خيار من اثنين، إما الاستمرار وتمديد العقد أو الرحيل هذا الصيف بمقابل مادي، وهذا ما أكده ناصر الخليفي في تصريحه مع صحيفة “لو باريسيان”.

وتحدث ناصر الخليفي عن كيليان مبابي قائلاً “لقد صدمت حقاً عندما علمت أن مبابي ينوي المغادرة مجاناً”.

وأضاف “مبابي فتى رائع، ورجل نبيل. عندما تكون أكبر نادٍ فرنسي فالأمر ليس بمستواه، ولكن شعوري بالصدمة”.

وتابع “لقد كان هناك اتفاقاً شفهياً بتفعيل بند الموسم الإضافي في عقده، وقال مبابي ذلك علناً في مقابلة، لذا فهو أمر غير قابل للنقاش”.

وأكمل “إذا لم يرغب في توقيع عقدٍ جديد، فالباب مفتوح أمامه”.