  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الخليفي : صُدمت من قرار مبابي والباب مفتوح أمامه للرحيل

الخميس 06 يوليو 2023 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليفي : صُدمت من قرار مبابي والباب مفتوح أمامه للرحيل



وكالات / سما /

صرح ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بأنه مصدوم من قرار كيليان مبابي نجم فريقه بالرحيل عقب انتهاء عقده في الصيف المقبل، مشيراً إلى أن الباب مفتوح أمامه للرحيل إذا رغب هذا الصيف.

وأشعل كيليان مبابي الأجواء هذا الصيف برفضه الاستمرار مع باريس سان جيرمان أكثر من الموسم المقبل، وبذلك سيرحل مجاناً عن الفريق الفرنسي في الصيف المقبل.

ولكن إدارة باريس سان جيرمان ترفض حدوث ذلك، حيث أمامهما خيار من اثنين، إما الاستمرار وتمديد العقد أو الرحيل هذا الصيف بمقابل مادي، وهذا ما أكده ناصر الخليفي في تصريحه مع صحيفة “لو باريسيان”.

وتحدث ناصر الخليفي عن كيليان مبابي قائلاً “لقد صدمت حقاً عندما علمت أن مبابي ينوي المغادرة مجاناً”.

وأضاف “مبابي فتى رائع، ورجل نبيل. عندما تكون أكبر نادٍ فرنسي فالأمر ليس بمستواه، ولكن شعوري بالصدمة”.

وتابع “لقد كان هناك اتفاقاً شفهياً بتفعيل بند الموسم الإضافي في عقده، وقال مبابي ذلك علناً في مقابلة، لذا فهو أمر غير قابل للنقاش”.

وأكمل “إذا لم يرغب في توقيع عقدٍ جديد، فالباب مفتوح أمامه”.

#باريس سان جيرمان #ناصر الخليفي #مبابي #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

الإمارات تتبنى عملية إعادة إعمار مخيم جنين بتوجيه من الشيخ محمد بن زايد

مكتب نتنياهو يعلن اختطاف باحثة إسرائيلية في العراق.. ومسؤول يكشف التفاصيل

شاهد: إنزال النائب أيمن عودة من منصة الكنيست لتعاطفه مع المقاومة في جنين

لهذا السبب.. قائد شرطة تل أبيب يستقيل من منصبه

البيت الأبيض يحث "إسرائيل" على إعادة إعمار البنية التحتية لجنين

الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو : اعتقالات وإغلاق شوارع ومناوشات

بالأسماء: كتيبة جنين تزف ثلة من قادتها ومجاهديها

الأخبار الرئيسية

image_processing20230706-198413-yjsd6z

محدث: الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع جنوبي لبنان ردا على إطلاق صاروخي

الرئيس سيوجه دعوات لاجتماع الفصائل بالقاهرة خلال أيام

كتيبة جنين تحمل الأجهزة الأمنية المسؤولية عن حياة معتقلين لديها

جنين

الطائرات غطت كل شبر .. "إسرائيل": لم نبحث عن 200 قتيل في جنين

مراقبون إسرائيليون يشككون في تحقيق العملية بجنين لأهدافها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية