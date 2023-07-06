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تفاصيل عقد أردا جولر مع ريال مدريد

الخميس 06 يوليو 2023 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل عقد أردا جولر مع ريال مدريد



وكالات / سما /

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين عن تفاصيل عقد التركي أردا جولر مع ريال مدريد الإسباني.

ولفت أردا جولر ابن 18 عاماً أنظار الجميع في أوروبا، مما دفع كبار أندية القارة العجوز للتعاقد معه.

وكان نادي برشلونة الإسباني من أبرز المرشحين للتعاقد معه لدرجة أن ديكو المدير الرياضي الجديد للبرسا قد سافر لتركيا لحسم الصفقة، كما تحدث رئيس البرسا عن الصفقة في أكثر من مناسبة.

ولكن في نهاية المطاف نجح ريال مدريد في خطف الصفقة من برشلونة بعد توصله لاتفاق نهائي مع فنربخشة التركي حيث أراد اللاعب الانتقال فقط إلى الريال.

وأشار فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن ريال مدريد سيدفع 20 مليون يورو للتعاقد مع أردا جولر، بالإضافة إلى 20% متغيرات على الصفقة.

وأكمل الموقع أن أردا جولر سيحصل على عقد مع ريال مدريد لمدة ست سنوات حتى صيف عام 2029.

#فلورنتينو بيريز #أردا جولر #ريال مدريد

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