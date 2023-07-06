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شرطة ضواحي القدس تقبض على متهم بجريمة قتل 3 مواطنين عام 2020

الخميس 06 يوليو 2023 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة ضواحي القدس تقبض على متهم بجريمة قتل 3 مواطنين عام 2020



القدس المحتلة / سما /

قبضت شرطة ضواحي القدس، اليوم الخميس، على متهم بجريمة قتل وقعت قبل 3 سنوات، وراح ضحيتها ثلاثة مواطنين.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن هذه الجريمة وقعت عام 2020 وتمثلت بإطلاق نار على مركبة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، في إحدى مناطق جنوب مدينة القدس، وقد صدر بحق هذا الشخص مذكرة قضائية بالجلب والإحضار، وبمتابعة فرع المباحث العامة ومركز شرطة شرق القدس بشرطة المحافظة لهذه القضية ورصد للشخص المطلوب وتحركاته، تم تحديد مكانه في بلدة العيزرية والقبض عليه.

وأكد العقيد ارزيقات أنه تم التحفظ على المقبوض عليه إلى حين إحالته إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.

#شرطة ضواحي القدس

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