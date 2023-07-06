الرئيس سيوجه دعوات لاجتماع الفصائل بالقاهرة خلال أيام

رام الله / سما /

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، "إن الرئيس محمود عباس سيوجه خلال أيام دعوات للأمناء العامين للفصائل لحضور الاجتماع الطارئ في القاهرة".

وكان الرئيس عباس دعا لعقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل، وذلك خلال اجتماع القيادة الفلسطينية الذي بحث العدوان الإسرائيلي على جنين.

وأعلن خلال الاجتماع عن وقف الاتصالات مع الاحتلال.

وشدد الأحمد في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الخميس، على أن قيادة حركة "حماس" بدأت حملة لوضع العراقيل أمام عقد الاجتماع.

وأوضح أن محاولة تطاول بعض المرتزقة من حركة "حماس" على قيادة حركة "فتح" خلال تشييع جنازة شهداء مخيم جنين، ينسجم مع نهجها في التخوين وإراقة الدماء الفلسطينية.

وتابع الأحمد أن أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأربعة شاركوا في جنازة الشهداء كاملة، مضيفا أن إطلاق بعض شعارات الفتنة خلال كلمة نائب رئيس الحركة محمود العالول قوبل بمعارضة معظم المشاركين.