نقابة الصحفيين: سنوجه رسالة احتجاجية لقناة الجزيرة بسبب انحيازها لحركة حماس

رام الله / سما /

أكد نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، أن النقابة على الدوام مع حرية الرأي والتعبير، على أن تكون التغطيات موضوعية ولكل الأحزاب بما يشمل الجميع، وألا تغمض العين عن الحقيقة.

وأوضح أبو بكر في تصريحات إذاعية ، اليوم الخميس، أن رواية قناة الجزيرة مبتورة وقامت أكثر من مرة باجتزاء بعض الأخبار وتحويلها وتحويرها بشكل منافٍ للموضوعية ولقيم العمل الصحفي.

وقال إن على إدارة قناة الجزيرة الالتزام بمعايير العمل الصحفي، وألا تنحاز إلى طرف معين بما يهدف إلى تضليل الرأي العام واستغفال المواطنين، الأمر الذي من شأنه إثارة الفتن بشكل مقصود.

وأكد أبو بكر أن هذا الأمر غير مقبول ومرفوض، مبينا أن النقابة ستوجه اليوم رسالة رسمية إلى إدارة الجزيرة لتوضيح أسباب الاحتجاج، وهو انحياز القناة بشكل واضح إلى حركة "حماس"، مستثنيا من ذلك الزملاء في مكتب الجزيرة بفلسطين.