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كتيبة جنين تحمل الأجهزة الأمنية المسؤولية عن حياة معتقلين لديها

الخميس 06 يوليو 2023 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتيبة جنين تحمل الأجهزة الأمنية المسؤولية عن حياة معتقلين لديها



رام الله / سما /

حملت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، الأجهزة الأمنية الفلسطينية المسؤولية عن حياة معتقلين مضربين عن الطعام في سجونهم.

وقالت كتيبة جنين: "قامت الأجهزة الأمنية باعتقال مراد ملايشة ومحمد براهمة والاعتداء عليه وعلى آخرين كانوا في طريقهم لمساندة المقاومين في كتيبة جنين"، مشيرةً إلى أن التوتر لا يزال قائماً بمواصلة اعتقالهم.

وأضافت: "إن الاعتقال السياسي بحق أبناءنا المجاهدين هو وصمة عار، ومن المخجل أن نخوض المعارك مع الاحتلال ونطعن من الخلف".

ودعت الكتيبة قيادة وحركة فتح أن يقفوا عند مسؤوليتهم في كبح هكذا تصرفات وملاحقة واعتقال، فلقد نهضنا لقتال الاحتلال، وما دون ذلك هوامش. كما قالت في بيانها.

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