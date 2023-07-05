تصدر خبر تشييع جماهير شعبنا شهداء العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الخميس.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "الحياة الجديدة":
- "هيروشيما" مخيم جنين
- اللجنة الوزارية المكلفة بحصر الدمار تنهي عملها وأعمال ميدانية لإزالة آثار العدوان
- خبيرتان أمميتان: العدوان على مخيم جنين قد يرقى إلى جريمة حرب
- اشتية: ينبغي لبريطانيا إدانة اجتياح مخيم جنين
- "الأوقاف" تطلق حملة لإغاثة متضرري عدوان الاحتلال على مخيم جنين
- اعتقالات وإخطارات في الضفة وغارات جوية على غزة
- متحدثون: حماس تسعى لسرقة المشهد البطولي في جنين
- الاحتلال يعترف: لا يوجد "حل سحري" ضد المقاومين
- قرصنة الاحتلال ونقص المساعدات يلتهمان النمو في إيرادات السلطة الوطنية
* "الأيام":
- مخيم جنين يودع شهداءه بمسيرة حاشدة
- وكأنه زلزال مدمر: الاحتلال مرّ من هنا
- إصابات بالاختناق خلال مواجهات في بيتا ومستوطنون يهاجمون المركبات شمال البيرة
- المدعي العام لـ"الجنائية" يواصل مراقبة الوضع في الضفة
- إسرائيل تزعم تحقيق أهداف الغزو وتهدد بمعاودة مهاجمة مخيم جنين
- مقررة أممية: عدوان إسرائيل على مخيم جنين قد يشكل جريمة حرب
- مراقبون إسرائيليون يشككون في تحقيق العملية لأهدافها
- إخطارات بوقف بناء في مسافر يطا وحرق عشرات أشجار الزيتون في بورين
* "القدس":
- الآلاف يشيعون شهداء جنين ومخيمها
- الاحتلال يهدد بتكرار عدوانه على مخيم جنين
- مستوطنون يهاجمون المواطنين وممتلكاتهم
- عشرات المستوطنين يستبيحون الأقصى
- الإعلان عن إقامة مدينة جديدة للمتدينين المتزمتين في النقب
- نتنياهو يعلن اختطاف باحثة إسرائيلية في العراق
- بن غفير يعارض ترشيح الطيبي نائبا لرئيس الكنيست
- "واشنطن بوست": العنف في جنين ينذر بالمرحلة التالية من صراع لا نهاية له
- مراقبون إسرائيليون يشككون في تحقيق العملية العسكرية على جنين كافة أهدافها