رام الله / سما /

تصدر خبر تشييع جماهير شعبنا شهداء العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- "هيروشيما" مخيم جنين

- اللجنة الوزارية المكلفة بحصر الدمار تنهي عملها وأعمال ميدانية لإزالة آثار العدوان

- خبيرتان أمميتان: العدوان على مخيم جنين قد يرقى إلى جريمة حرب

- اشتية: ينبغي لبريطانيا إدانة اجتياح مخيم جنين

- "الأوقاف" تطلق حملة لإغاثة متضرري عدوان الاحتلال على مخيم جنين

- اعتقالات وإخطارات في الضفة وغارات جوية على غزة

- متحدثون: حماس تسعى لسرقة المشهد البطولي في جنين

- الاحتلال يعترف: لا يوجد "حل سحري" ضد المقاومين

- قرصنة الاحتلال ونقص المساعدات يلتهمان النمو في إيرادات السلطة الوطنية

* "الأيام":

- مخيم جنين يودع شهداءه بمسيرة حاشدة

- وكأنه زلزال مدمر: الاحتلال مرّ من هنا

- إصابات بالاختناق خلال مواجهات في بيتا ومستوطنون يهاجمون المركبات شمال البيرة

- المدعي العام لـ"الجنائية" يواصل مراقبة الوضع في الضفة

- إسرائيل تزعم تحقيق أهداف الغزو وتهدد بمعاودة مهاجمة مخيم جنين

- مقررة أممية: عدوان إسرائيل على مخيم جنين قد يشكل جريمة حرب

- مراقبون إسرائيليون يشككون في تحقيق العملية لأهدافها

- إخطارات بوقف بناء في مسافر يطا وحرق عشرات أشجار الزيتون في بورين

* "القدس":

- الآلاف يشيعون شهداء جنين ومخيمها

- الاحتلال يهدد بتكرار عدوانه على مخيم جنين

- مستوطنون يهاجمون المواطنين وممتلكاتهم

- عشرات المستوطنين يستبيحون الأقصى

- الإعلان عن إقامة مدينة جديدة للمتدينين المتزمتين في النقب

- نتنياهو يعلن اختطاف باحثة إسرائيلية في العراق

- بن غفير يعارض ترشيح الطيبي نائبا لرئيس الكنيست

- "واشنطن بوست": العنف في جنين ينذر بالمرحلة التالية من صراع لا نهاية له

- مراقبون إسرائيليون يشككون في تحقيق العملية العسكرية على جنين كافة أهدافها