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مستوطنون برفقة وزير سابق للاحتلال يقتحمون الأقصى

الخميس 06 يوليو 2023 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون برفقة وزير سابق للاحتلال يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين برفقة وزير سابق للاحتلال، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

ونفذت مجموعات المستوطنين يتقدمهم وزير الاحتلال السابق "موشيه فيجلن"، جولات استفزازية في ساحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة.

ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى يوميًا ما عدا الجمعة والسبت، وتزداد أعداد المقتحمين في الأعياد اليهودية.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق المسجد الأقصى، بهدف فرض واقع جديد وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

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