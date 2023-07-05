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بدء وصول الحجاج من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى إلى غزة

الخميس 06 يوليو 2023 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدء وصول الحجاج من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى إلى غزة



غزة/ سما /

بدأ صباح اليوم الخميس 6 يوليو 2023، وصول حجاج بيت الله الحرام من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي، بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج لعام 1444/ 2023.

وكانت أفواج حجاج بيت الله الحرام إلى وصلت إلى محافظات الضفة الغربية المحتلة عبر معبر الكرامة الأحد الماضي، وذلك بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج 1444 في الديار الحجازية.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيح حاتم البكري في تصريح صحفي سابق: إن حوالي (7000) حاج فلسطيني أدوا الفريضة هذا العام بمتابعة واهتمام من البعثة بطواقمها المختلفة التي امتازت بسرعة التجاوب مع الجميع.

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