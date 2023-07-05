مواجهات واعتقالات بالضفة.. جيش الاحتلال يزعم العثور على طائرة خلال العملية في جنين

القدس المحتلة / سما /

زعم جيش الاحتلال ان قواته عثرت على طائرة مسيرة خلال العملية العسكرية قبل يومين في مخيم جنين .

ووفقا لاذاعة جيش الاحتلال "فان المسلحين في جنين كانوا يحاولون تطوير طائرات مسيرة مسلحة متفجرة لتنفيذ عمليات، كانت الطائرة بدون طيار التي تم العثور عليها في جنين نموذجًا بسيطًا ، ويمكن أيضًا طلبها عبر الإنترنت ، ولكن إذا تمكنوا من إرفاق متفجرات بها ، فسيكون لها احتمال حدوث ضرر".

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بالقرب من جنين.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر قضاء جنين، وحاصرت أحد منازل السكان، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، وذلك بعد أن تصدت مجموعة من المسلحين للقوات المقتحمة، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين لم تعرف هويتهما من المنزل المحاصر في سيلة الظهر، كما اعتقلت القوات الشاب مجاهد قبها، نجل الأسير محمد قبها من بلدة يعبد قضاء جنين.

يأتي ذلك، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار قضاء الخليل، واندلعت ‎مواجهات داخل المخيم مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي‎ صوب الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مؤمن عاصم نزال بعد اقتحام منزله في حي نزال، كما اعتقلت الشاب معتصم سويلم بعد اقتحام منزله في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية.