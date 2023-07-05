حالة الطقس: اجواء صيفية وانخفاض طفيف على الحرارة

رام الله / سما /

قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الخميس يكون صيفياً عاديا ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو صيفياً عاديا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها العام ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.