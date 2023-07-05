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رئيس العراق يدين العدوان الإسرائيلي على جنين

الأربعاء 05 يوليو 2023 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس العراق يدين العدوان الإسرائيلي على جنين



بغداد/سما/

 أدان رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد العدوان العسكري الإسرائيلي على مدينة جنين، مجددا تضامن العراق مع الشعب الفلسطيني.

وأعرب الرئيس العراقي في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، عن تعازيه لأسر الضحايا، داعيا العلي القدير لجميع الجرحى بالشفاء العاجل.

وقال الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد إن جمهورية العراق تؤكد تمسكها بقرارات الأمم المتحدة، وتدعم كل السبل السلمية لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني، كما ندعو المجتمع الدولي للتعبير عن التزامه بما أصدره من قرارات تؤدي إلى إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق السلام العادل وتقديم المساعدة العاجلة للشعب الفلسطيني لتجاوز آثار العدوان الأخير.

ودعا قادة وحكومات دول المنطقة إلى الإسراع في إطلاق مسار سياسي يضع حدا لدوامة العنف، وإيقاف الانتهاكات والتهديدات التي يواجهها المدنيون منذ عقود، مشيرا إلى أنه لن يكون هذا ممكنا إلا بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وتحقيقها بالوسائل السلمية.

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#رئيس العراق

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